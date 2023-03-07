Семь городов Татарстана и Свияжск могут выиграть 675 миллионов на благоустройство

Свияжск может получить на благоустройство 80 миллионов рублей. Фото: Владимир ГУСЕЙНОВ

Семь городов Татарстана и остров-град Свияжск участвуют во Всероссийском конкурсе малых городов. В случае победы всех участников они могут принести республике грантовую поддержку в размере 675 миллионов рублей.

Так, Бугульма может выиграть 95 миллионов рублей. Азнакаево, Бавлы, Нурлат, Менделеевск возможно получат по 85 миллионов рублей. Мензелинск, Тетюши и остров-град Свияжск – по 80 миллионов рублей. Об этом директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина рассказала на брифинге в Кабмине республики.

Татарстанцы сами выбирали общественное пространство, которое будет благоустроено в городе. Всего в голосовании приняли участие свыше 23 тысяч жителей.

В Азнакаево лидером стал парк имени Ишкаева, в Бавлах – улица Площадь Октября и улица Пионерская с прилегающими территориями, в Бугульме – улица Ленина, в Нурлате – улица Кариева, в Мензелинске – улица Карла маркса, в Тетюшах – улица Малкина, в Менделеевске – проект обновления комплекса парковых территорий имения Ушковых и стадиона. В Свияжске больше всего голосов отдали за обновление верхней Набережной Свияги.

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