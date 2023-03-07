В Набережных Челнах школьники массово вышли на уборку снега

Ребята трудились дружно, уверяет Винер Харисов. Фото: администрация Автозаводского района

В Набережных Челнах школьники вышли на очистку общественных пространств. Так на бульваре Юных Ленинцев с лопатами трудились ученики школы №28 и гимназии №29, на бульваре Кереселидзе – ребята из школ №23 и №40, а на Шишкинском бульваре – ученики гимназии №77. Об этом рассказал глава Автозаводского района Винер Харисов.

- Бульвар является излюбленным местом отдыха учащихся, поэтому ребята трудились дружно и с хорошим настроением, - рассказал чиновник. - Поблагодарил учащихся и педагогов за оказанную помощь в очистке территории от снега.

Ранее помочь в уборке снега жителей призывал глава Центрального района Набережных Челнов Эдуард Фаттахов.

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