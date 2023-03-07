В Татарстане выявили 64 поддельные купюры

Чаще всего фальшивыми оказывались банкноты номиналом 5 тысяч рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

За последние три месяца 2022 года в банковском секторе Татарстана выявили 64 поддельные купюры – это на 16 штук меньше, чем было обнаружено в предыдущем квартале. При этом чаще всего фальшивыми оказывались банкноты номиналом 5 тысяч рублей.

Так, поддельные купюры номиналами 1 и 2 тысячи рублей выявили по шесть штук, 100 рублей – две штуки. Обнаружена была также фальшивая банкнота в 50 долларов США, сообщает пресс-служба Национального банка по Татарстану.

Проверить подлинность купюры можно самостоятельно. Для этого существует специальное мобильное приложение «Банкноты Банка России». С помощью камеры телефона оно сканирует банкноту, показывает, где находятся защитные знаки и как их можно проверить.

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