Татарстан вошел в пятерку лучших регионов по объему производства сельхозпродукции

По словам Марата Зяббарова, в 2022 году произведено сельхозпродукции на 334,1 миллиарда рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Татарстан занял пятое место среди регионов России и первое в Приволжском федеральном округе по объему производства сельхозпродукции. Об этом на заседании коллегии Минсельхозпрода республики сообщил глава ведомства Марат Зяббаров.

В 2022 году произведено сельхозпродукции на 334,1 миллиарда рублей. По производству молока среди регионов страны Татарстан занимает первое место, по картофелю - второе, по мясу скота и птицы, зерну, яйцу, сахарной свекле - в десятке.

Также Зяббаров отметил, что республика на 100% обеспечена мясом, молоком, а на 200% - сахаром и картофелем. А по дешевизне продуктов Татарстан занял третье место среди регионов ПФО.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram