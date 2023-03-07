На прошлой неделе в Казани родители назвали своих детей Авдеем, Миллисой и Айсель

С 27 февраля по 5 марта в городе родились 200 мальчиков и 201 девочка. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

В Казани за очередную отчетную неделю – с 27 февраля по 5 марта, официально было зарегистрировано появление на свет 401 ребенка. Из них 200 детей – мальчики, а 201 ребенок – девочки, сообщает управление городского ЗАГСа. Там также отметили, что наименьший вес ребенка при рождении, который был зафиксирован на прошлой неделе, составил 990 граммов.

Составили в управлении и рейтинг самых популярных и редких имен, которыми родители нарекали своих новорожденных детей с 27 февраля по 5 марта.

Так, казанцы чаще всего использовали следующие имена: Амир, Ярослав, Матвей, Азамат, Ясмина, Ева и Риана. В свою очередь в список редких имен в этот раз вошли: Авдей, Тамир, Роберт, Серафима, Миллиса и Айсель.

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