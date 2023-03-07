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НовостиОбщество7 марта 2023 9:50

В Татарстан раньше обычного прилетели грачи

Этих предвестников весны заметили в двух селах
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Первыми птиц заметил и запечатлел Ренат Шайхетдинов.

Первыми птиц заметил и запечатлел Ренат Шайхетдинов.

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Татарстан раньше обычного прилетели предвестники весны - грачи. Первыми птиц заметил и запечатлел начальник межрайонного отдела Госкомитета республики по биоресурсам по Мензелинскому и Актанышскому районам Ренат Шайхетдинов, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, стаи грачей заметили в селах Татарские Суксы Актанышского района и Аю Мензелинского района. Кроме того, весну на кончиках крыльев принесли и галки.

- В республике наступила настоящая весна. Татарстанцы могут говорить об этом по праву, потому что прилетели грачи, - отметили в пресс-службе Госкомитета республики по биоресурсам.

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