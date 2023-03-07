В Татарстане с наступающим 8 Марта поздравили жен и мам мобилизованных медиков

По словам Айрата Фаррахова, добровольно на фронт ушли 12 медицинских работников. Фото: vk.com/publicmzrt

С наступающим 8 Марта в Татарстане поздравили жен и мам мобилизованных медиков. Инициатором встречи стал депутат Госдумы республики Айрат Фаррахов, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

По словам Фаррахова, сейчас в зоне спецоперации служат восемь врачей, 24 сотрудника среднего медицинского персонала и трое водителей. Из них добровольно на фронт ушли 12 человек.

Как отметила вице-премьер региона Лейла Фазлеева, медикам, которые работают на полях сражений и в госпиталях, приходят огромные слова благодарности от обычных бойцов. Также министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин подчеркнул, что родственникам военнослужащих готовы оказать любую медицинскую помощь. Для этого нужно обратиться к главврачам больниц, либо напрямую в Минздрав республики.

Напомним, в преддверии 8 марта в Набережных Челнах начали вручать подарки семьям военнослужащих. Так, родные бойцов поблагодарили власти города за оказанное внимание и заботу.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram