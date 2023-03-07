В Казани общественную баню продают почти за 400 миллионов рублей

В бане есть мужское и женское отделения. Фото: avito.ru

В Казани на продажу выставили комплекс с общественными банями. Общая площадь здания составляет более тысячи квадратных метров. Цена вопроса – 385 миллионов рублей.

Как уточняет продавец, на первом этаже комплекса находятся торговые ряды, а также номера повышенной комфортности, есть подогреваемый бассейн. Общественные бани №14 с мужским и женским отделениями располагаются на втором этаже здания.

Ранее мы сообщали, что в центре Казани продают дом, в котором жила актриса Гизатуллина-Волжская.

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