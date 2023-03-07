В 2023 году татарстанцы на подарки к Международному женскому дню готовы потратить 4,5 тысячи рублей, а на покупку цветов - 2,5 тысячи рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Казани на подарки к 8 Марта жители потратят в два раза больше, чем на цветы. Соответствующий опрос провел сервис SuperJob.

Согласно исследованию, в 2023 году татарстанцы на подарки к Международному женскому дню готовы потратить 4,5 тысячи рублей, а на покупку цветов - 2,5 тысячи рублей. Общая сумма затрат составит около семи тысяч рублей, что на 700 рублей меньше, чем в 2022 году.

Кроме того, больше всех тратят деньги на подарки к 8 Марта представители молодежи до 24 лет, а на цветы - люди в возрасте от 25 до 34 лет. Расходы у жителей зависят от их заработка.

Так, самые дорогие подарки приобретают в Москве и Красноярске - по пять тысяч рублей. Далее идет Казань - 4,5 тысячи рублей, Екатеринбург - 4,4 тысячи рублей. Самыми экономными стали жители Нижнего Новгорода и Перми - по 3,5 тысячи рублей. А цветы дороже всего обходятся в Москве - 3,5 тысячи рублей и Красноярске - 3,3 тысячи рублей, дешевле они стоят в Перми - 2,4 тысячи рублей.

Отметим, опрос проводился с 23 февраля по 3 марта в 397 населенных пунктов России. Его участниками стали 1,6 тысячи экономически активных респондентов старше 18 лет.

Напомним, в Набережных Челнах к 8 Марта вырастили 120 тысяч тюльпанов. Цветы находятся в теплицах.

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