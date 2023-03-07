В больницах Татарстана развернуто рекордное за три года количество круглосуточных коек

Всего в Татарстане работают 124 поликлиники и больницы Фото: Иван МАКЕЕВ

Количество круглосуточных коек за прошлый год в республике выросло на 486. Это самый значительный показатель за последние три года, указано в традиционном отчете Минздрава Татарстана.

Согласно статистике, в 2019 году в республике имелась 21 141 круглосуточная койка, в 2020 году (начало пандемии) их количество выросло на 372. А еще через год в Татарстане появилось еще 270 дополнительных. В общей сложности, в прошлом году количество круглосуточных коек в республике составило 22 269.

Всего в Татарстане работают 124 поликлиники и больницы.

Ранее мы сообщали, что в Казани решили ликвидировать АО «Больница скорой медицинской помощи».

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