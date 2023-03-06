Глава МИД РФ Сергей Лавров пригласил представителей стран ОИС посетить KazanForum 2023

Сергей Лавров позвал представителей делегаций стран ОИС в Казань в мае 2023 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

6 марта в Доме приемов Министерства иностранных дел России прошла информационная встреча Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» с послами государств-членов Организации Исламского сотрудничества (ОИС).

В ходе встречи стороны обозначили наиболее актуальные проблемы, которые сегодня стоят перед Россией и исламским миром. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил основные приоритеты отечественной внешней политики, которые заключаются во развитии и дальнейшем укреплении отношений со странами Исламского мира.

Большинство экспертов выступили за расширение взаимодействия между Россией и странами-участницами ОИС в различных сферах, включая экономическую, культурную, политическую.

Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров пригласил делегации государств - членов ОИС поучаствовать в международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum", который пройдет в мае 2023 года.

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