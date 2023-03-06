На дорогах Марий Эл в 2023 году установят 70 камер фотовидеофиксации

В марте запланирована установка 12 камер. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На дорогах Марий Эл появятся ещё 70 камер фотовидеофиксации. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции. Их установят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Камеры постепенно уже устанавливают. Так, в феврале на дорогах появились три новых комплекса. Еще 12 средств фотовидеофиксации появятся в Марий Эл в марте. С учетом новых 70 объектов общее количество средств наблюдения на дорогах увеличится в республике до 225.

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