В Татарстане третий день подряд растет заболеваемость коронавирусом

Все заболевшие находятся под медицинским наблюдением. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировано 175 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики. По данным ведомства, все заболевшие находятся под медицинским наблюдением.

Отметим, что вот уже третий день замечен рост числа заболевших за сутки. Так, 5 марта было выявлено 169 случаев заражения ковидом, а днем ранее - 161 случай. Всего, по данным на 6 марта 2023 года в Татарстане зарегистрировано 199 295 случаев новой коронавирусной инфекции.

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