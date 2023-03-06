На обходе Нижнекамска и Набережных Челнов начался монтаж пролетного строения моста через реку Авлашка

Высота моста составит 16,5 метров. Фото: мэрия Нижнекамска.

На обходе Нижнекамска и Набережных Челнов приступили к монтажу пролетного строения моста через реку Авлашка. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Как отметили в ведомстве, протяженность моста составит 308 метров. Специалистам предстоит собрать 4 пролета длиной 63 метра и один пролет протяженностью 42 метра. Сейчас работы ведутся на пролете со второй по третью опору, на данный момент уже смонтировано 100 тонн конструкции.

Кроме того, проект обхода Нижнекамска и Набережных Челнов включает в себя строительство четырёхполосной автодороги 1Б категории, 10 мостов, 5 транспортных развязок, 11 путепроводов и 5 пересечений в разных уровнях.

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