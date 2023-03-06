В Йошкар-Олу прибыли 15 новых автобусов

В скором времени в город поступит еще одна партия автобусов. Фото: мэрия Нижнекамска.

В Йошкар-Оле реализуют программу обновления подвижного состава пассажирского транспорта. Так, в город прибыли 15 автобусов, которые в скором времени начнут курсировать по маршрутам столицы Марий Эл.

Низкопольные городские ПАЗ «Вектор Некст» рассчитаны на перевозку 55 человек. В салоне – 17 мест для сидения, есть также место для инвалидов. По плану в первые рейсы автобусы выйдут 1 мая.

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