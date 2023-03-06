На трассе Нижнекамск - Чистополь в Татарстане появится транспортная развязка почти за 50 миллионов рублей

Планируется, что работы должны завершиться до 9 июня 2023 года. Фото: Рината СТРЕБКОВА

В Татарстане появится новая транспортная развязка. Ее планируют построить на 89 километре трассы Чистополь — Нижнекамск. Тендер на организацию данной услуги появился на сайте госзакупок.

По опубликованным данным, стоимость работ составит 49,5 миллионов рублей. Длина нового дорожного объекта составит 3,8 километра. Планируется, что работы должны завершиться до 9 июня 2023 года.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram