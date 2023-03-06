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НовостиОбщество6 марта 2023 15:09

На трассе Нижнекамск - Чистополь в Татарстане появится транспортная развязка почти за 50 миллионов рублей

Длина нового дорожного элемента составит 3,8 километра
Рината СТРЕБКОВА
Планируется, что работы должны завершиться до 9 июня 2023 года.

Планируется, что работы должны завершиться до 9 июня 2023 года.

Фото: Рината СТРЕБКОВА

В Татарстане появится новая транспортная развязка. Ее планируют построить на 89 километре трассы Чистополь — Нижнекамск. Тендер на организацию данной услуги появился на сайте госзакупок.

По опубликованным данным, стоимость работ составит 49,5 миллионов рублей. Длина нового дорожного объекта составит 3,8 километра. Планируется, что работы должны завершиться до 9 июня 2023 года.

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