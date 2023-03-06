Казань и Астану свяжет прямой авиарейс

ВРемя в пути составит 3 часа. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Столицы Татарстана и Казахстана связан прямой авиарейс. Об этом сообщили в пресс-службе казанского аэропорта. Перелеты будут осуществляться два раза в неделю - по понедельникам и четвергам.

Вылет из Казани по понедельникам запланирован на 6:30, прибытие в Астану намечено на 12:00. В этот же день вылет из столицы Казахстана намечен на 13:05. Посадка самолета в аэропорту «Казань» назначена на 12:45. Отметим, что время везде указано местное. Время в полете в один конец составит около 3 часов.

Рейсы будут выполняться на самолетах Sukhoi SuperJet, вместимостью от 87 до 108 пассажиров.

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