«Рубин» - «Кубань» 6 марта 2023: Лисакович и Фамейе в стартовом составе казанцев, Уридия и Митков в запасе

Футболисты уже готовятся к началу матча.
Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"
Уже через несколько минут футболисты «Рубина» проведут свой первый матч после возобновления сезона. На своем поле подопечные Юрия Уткульбаева примут краснодарскую «Кубань», которая борется за выживание в первой лиге.
В межсезонье казанский клуб солидно усилился, вот только в основе на первый официальный матч 2023 года попал только защитник Ширяев. Форварды Уридия и Митков остались в запасе.
Стартовый состав «Рубина»: Дюпин, Самошников, Грицаенко, Мартынович, Ширяев, Попов, Зотов, Горбунов, Безруков, Фамейе, Лисакович.
Матч между «Рубином» и «Кубанью» стартует в 17:30.
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