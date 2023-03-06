«Рубин» - «Кубань» 6 марта 2023: Лисакович и Фамейе в стартовом составе казанцев, Уридия и Митков в запасе

Футболисты уже готовятся к началу матча. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Уже через несколько минут футболисты «Рубина» проведут свой первый матч после возобновления сезона. На своем поле подопечные Юрия Уткульбаева примут краснодарскую «Кубань», которая борется за выживание в первой лиге.

В межсезонье казанский клуб солидно усилился, вот только в основе на первый официальный матч 2023 года попал только защитник Ширяев. Форварды Уридия и Митков остались в запасе.

Стартовый состав «Рубина»: Дюпин, Самошников, Грицаенко, Мартынович, Ширяев, Попов, Зотов, Горбунов, Безруков, Фамейе, Лисакович.

Матч между «Рубином» и «Кубанью» стартует в 17:30.

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