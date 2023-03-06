Более трети опрошенных казанцев верит, что любовь можно найти онлайн

Фото: freepik.com

Качественный мобильный интернет и смартфоны помогают найти вторую половинку. Оператор билайн проанализировал особенности онлайн-общения жителей Казани на разных этапах развития отношений – при знакомстве, в начале романтических отношений, в момент признания в любви, в поддержке чувств на расстоянии, а также в дарении подарков, в том числе на 8 Марта. О роли онлайн-общения билайн узнал у своих клиентов с помощью собственного сервиса исследований «Мобильные опросы»*.

Так, в ходе опроса 44% респондентов в Казани назвали приложения для знакомств, сайты и социальные сети одними из самых эффективных и удобных способов найти вторую половинку. При этом чаще остальных о высоких шансах удачно познакомиться в сети заявляют молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет.

После онлайн-знакомства для большинства опрошенных – и для мужчин, и для женщин – решающим фактором для продолжения общения стала грамотность партнера: хорошо написанные сообщения важны для более 2/3 казанцев. Также лучше узнать человека при общении онлайн можно через присылаемые им фотографии (33%) и видеоролики (19%).

Если возникнет необходимость признаться в любви, используя смартфон, казанцы скорее сделают это через телефонный звонок (30%) или видеозвонок (22%). Однако почти треть респондентов в возрасте от 25 до 34 лет готова сказать о своих чувствах и через текстовое сообщение.

После того, как отношения прояснились, самыми популярными способами демонстрации чувств любимому человеку стали отправка смешных картинок и видеороликов (37%) и постоянная переписка в мессенджерах (35%). А молодые люди в возрасте до 24 лет чаще людей других возрастов делятся музыкальными треками и фильмами, которые должны понравиться их второй половинке. Это требует качественного мобильного интернета. Согласно полученным результатам, 78% казанцев хватает скоростей мобильного интернета билайн для онлайн-общения с близкими людьми.

Фото: предоставлено пресс-службой

Что касается знаков внимания, то почти 2/3 участников опроса будут скорее рады цветам или шоколаду от любимого человека, нежели виртуальным подаркам. Так, подписки на электронные сервисы вошли в пятерку подарков, которые казанцы никогда не хотели бы получить от своей второй половинки. Наряду с ними неудачными подарками респонденты назвали плюшевые игрушки, средства личной гигиены, сувениры и носки.

Кстати, половина всех опрошенных в Казани предпочитает готовиться к гендерным праздникам заранее и приобретает подарки за 1-2 недели. При этом мужчины в 2 раза чаще женщин покупают их только в день праздника. Однако женщины чаще мужчин заказывают подарки любимым на маркетплейсах (26% против 20%).

* Исследование было проведено в 10 российских городах – Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Волгоград, Казань, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Хабаровск, Ярославль. Общее количество респондентов – 1 000 человек, мужчины и женщины (по 50%) в возрасте от 18 лет. Сервис маркетинговых исследований «Мобильные опросы» 12+

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