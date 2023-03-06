В Бугульме из-за схода снега с крыши на прохожих начали проводить прокурорскую проверку

В ходе проверки также дадут оценку работе организации, которая должна своевременно очищать крышу данного здания. Фото: скриншот

На записи камеры наружного видеонаблюдения стоит дата 3 марта 2023 года. Ее выложили в пабликах Бугульмы. На видео видно, как трое прохожих чудом уклоняются от сошедшей на них лавины. Снег рухнул на людей с крыши здания, расположенного по адресу: улица Калинино, 61. К счастью никто не пострадал. Тем не менее по данному факту в городе начали проводить прокурорскую проверку.

- Сотрудники надзорного ведомства во время проверки также дадут оценку работе организации, которая должна своевременно очищать крышу данного здания от снега и льда, - сообщил в прокуратуре Татарстана.

По итогам проверки будут приниматься решения о принятии соответствующих мер.

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