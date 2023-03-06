Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев пристыдил «Булгарпиво» за миллионные долги по акцизам

По словам градоначальника, он слышит об этом долге уже не первый год подряд. Фото: nabchelny.ru

В этот понедельник, 6 марта, на аппаратном совещании в Исполкоме Набережных Челнов начальник ИФНС города Диана Сагетдинова сообщила, что местные жители и предприятия задолжали по налогам около 1,3 миллиарда рублей – рост по итогам 2022 года составил 36%.

Такое увеличение задолженности в бюджеты Сагетдинова связывает, прежде всего, с неуплатой «Булгарпиво» акцизов на пиво га сумму в 122 миллионов рублей. Также у предприятия есть неуплата и доначисленного налога на прибыль.

На это мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев пристыдил компанию. По его словам, об этом долге в налоговую он слышит постоянно на протяжении многих лет. Для борьбы с неплатильщиками, градоначальник поручил Исполкому вместе с налоговой службой подключать к решению вопросов прокуратуру и следственный комитет.

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