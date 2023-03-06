В Тюлячинском районе из-за гибели водителя грузовика возбудили уголовное дело

Делом занимаются сотрудники следственного комитета. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мужчина погиб еще 3 марта. Все эти дни устанавливались обстоятельства произошедшего. В результате чего по итогам проверки было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ», сообщает следственный комитет Татарстана.

По версии следствия, в селе Большие Метиски Тюлячинского района во время выполнения строительных работ оператор погрузчика зацепил вилами передвижную эстакаду и начал движение. Он хотел присоединить конструкцию к прицепу грузовика «КАМАЗ». В этот момент между эстакадой и машиной оказался ее 58-летний водитель. Его зажало. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия.

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