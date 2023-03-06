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НовостиПроисшествия6 марта 2023 11:00

В Тюлячинском районе из-за гибели водителя грузовика возбудили уголовное дело

По версии следствия, смерть мужчины произошла по причине нарушения правил безопасности
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Делом занимаются сотрудники следственного комитета.

Делом занимаются сотрудники следственного комитета.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Мужчина погиб еще 3 марта. Все эти дни устанавливались обстоятельства произошедшего. В результате чего по итогам проверки было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ», сообщает следственный комитет Татарстана.

По версии следствия, в селе Большие Метиски Тюлячинского района во время выполнения строительных работ оператор погрузчика зацепил вилами передвижную эстакаду и начал движение. Он хотел присоединить конструкцию к прицепу грузовика «КАМАЗ». В этот момент между эстакадой и машиной оказался ее 58-летний водитель. Его зажало. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия.

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