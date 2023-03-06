Властям Набережных Челнов поручили усилить работу по отлову бродячих собак

По данным Исполкома города, с начала 2023 года было отловлено более 200 безнадзорных животных. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В этот понедельник, 6 марта, на аппаратном совещании в мэрии Набережных Челнов главный санитарный врач города озвучил поручение к местным властям об усилении ими работы по отлову бродячих собак.

Как было пояснено, в мониторинге настроения жителей Татарстана именно Набережные Челны упоминались несколько раз из-за жалоб на бездомных животных, разгуливающих по улицам. В связи с чем местного Исполкому Роспотребнадзор республики даже вынес соответствующее предостережение.

В свою очередь, как подсчитали в самой мэрии, с начала этого года в городе уже было отловлено более 200 бездомных собак, 40 из них отдали в итоге в хорошие руки, остальных же стерилизовали и выпустили обратно.

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