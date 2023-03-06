В Казани начальника отдела Госстройнадзора Татарстана арестовали по подозрению в получении взятки квартирой

Чиновник просил назначить ему более мягкую меру пресечения на время следствия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начальник Северо-Западного территориального отдела Госстройнадзора Татарстана стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Подозреваемого задержали сотрудники ФСБ. Сам чиновник считает себя невиновным. Однако Приволжский районный суд Казани счел доводы следствия весомыми, чтобы отправить начальника отдела Госстройнадзора Татарстана пол арест до 27 апреля 2023 года.

По версии силовиков, чиновник закрывал глаза на нарушения строительной компании при возведении жилых домов ЖК «Счастливый» в селе Усады Лаишевского района республики. Утверждается, что за это он получил возможность приобрести там квартиру по бросовой цене, сэкономив, в отличии от честных покупателей, чуть ли не 3 миллиона рублей. Именно эту разницу начальнику отдела Госстройнадзора и вменяют в качестве полученной взятки.

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