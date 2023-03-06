Защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин не сыграет с «Кубанью» в матче 21-го тура Первой лиги

Ранее спортсмен выступал за РПЛ «Пари Нижний Новгород». Фото: fcnn.ru

Как стало известно «КП-Казань», зимний новичок казанского клуба Эльмир Набиуллин не сможет дебютировать в Краснодаре из-за небольшого повреждения, которое он получил в Турции.

Так, Набиуллин и еще несколько игроков «Рубина» полетели из Антальи прямиком в Казань, а не отправились с основной командой по маршруту Ставрополь - Краснодар.

Напомним, первый матч команды Юрия Уткульбаева после зимнего перерыва состоится 6 марта, в 17.30 по московскому времени. После 20 туров «Рубин» занимает 3-е место в чемпионате, «Кубань» - 15.

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