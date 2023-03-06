В Москве почтили память Фикрята Табеева

Представители Полпредства республики со старшим сыном Табеева возложили цветы к его могиле на Даниловском кладбище. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Москве почтили память первого секретаря Татарского обкома КПСС Фикрята Табеева. В понедельник, 6 марта, ему исполнилось бы 95 лет, сообщает пресс-служба Полпредства Татарстана.

Представители Полпредства республики со старшим сыном Табеева возложили цветы к его могиле на Даниловском кладбище. Также в Москве организовали деловой обед в честь памятной даты. Там собрались друзья, родные и соратники покойного. Каждый поделился воспоминаниями и важными событиями в жизни Фикрята Табеева.

Отметим, именно в годы руководства Табеева в Татарстане начала бурно развиваться нефтедобывающая промышленность, строились новые благоустроенные города и села, был построен крупнейший в Европе нефтехимический комплекс и автомобильный гигант КамАЗ.

Напомним, в 2016 году в мусульманской части Даниловского кладбища Москвы установили надгробный памятник первому секретарю Татарского обкома КПСС Фикряту Табееву. Тогда в церемонии открытия памятника принял участие президент республики Рустам Минниханов.

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