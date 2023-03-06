В Казани на строительство многоуровневого паркинга выделят еще более 120 миллионов рублей

Принять участие в тендере можно до 13 марта. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Казани на строительство многоуровневого паркинга на улице Подлужной для Кабмина Татарстана выделят еще 124,7 миллиона рублей. Средства на эти цели направят из бюджета республики. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, в стоимость вошло и строительство автомойки на первом этаже паркинга, который рассчитан на шесть постов. Также там появятся раздевалки и душевые для водителей, работающих круглосуточно.

Согласно проекту, на участке предусмотрен пост охраны. Также выделенные средства уйдут на систему водоотведения и водоснабжения. Эти работы необходимо выполнить до 11 декабря 2023 года.

Отметим, принять участие в тендере можно до 13 марта. Победителя определят 15 марта.

Напомним, ранее на строительство многоуровневого паркинга было направлено более 741 миллиона рублей. Он рассчитан на 186 мест для легковых автомобилей и на 12 мест для микроавтобусов.

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