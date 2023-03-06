В Нижнекамске «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в третьем матче серии плей-офф

За казанскую команду шайбы забили Кирилл Петров, Илья Сафонов, Никита Дыняк и Александр Радулов. Фото: www.ak-bars.ru

В Нижнекамске 5 марта «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в третьем матче четвертьфинала Востока. Игра закончилась со счетом 4:1.

За казанскую команду шайбы забили Кирилл Петров, Илья Сафонов, Никита Дыняк и Александр Радулов. Со стороны хозяев льда единственный гол забил нападающий Павел Порядин.

- Мы понимали, что будет, и как соперник станет играть. Считаю, что ребята подготовились хорошо, результат хороший, - отметил главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

На данный момент "Ак Барс" имеет счет 2:1 после трех матчей в серии первого раунда Кубка Гагарина. Следующая встреча пройдет в Нижнекамске 7 марта.

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