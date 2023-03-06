В Татарстане открыли участки трассы М-5 для проезда автобусов и грузовиков

6 марта в 4 часа утра было снято временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участках трассы М-5 «Урал», которые расположены на территории Татарстана.

Напомним, дороги были перекрыты с 19.30 5 марта из-за плохих погодных условий – сильного ветра и ограниченной видимости.

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