Олег Николаев предложил расширить перечень лизинговых продуктов АО «Росагролизинг» продукцией республиканских производителей.

В 2023 году Чувашию обеспечат сельхозтехникой в лизинг. Соответствующие перспективы были рассмотрены в ходе встречи главы республики Олега Николаева с генеральным директором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым.

Николаев предложил расширить перечень лизинговых продуктов АО «Росагролизинг» продукцией республиканских производителей, а именно хмелеуборочной машиной МХ-450 и тракторами «АГРОМАШ» 75 и 90тк/ткс.

- Это для нас очень мощная поддержка. Она может стать очень полезной не только для сельхозтоваропроизводителей республики, но и всей страны, - отметил глава республики.

Напомним, в 2022 году Татарстан собрал рекордные 5,2 миллиона тонн зерна. Это в разы больше, чем за прошлую уборочную кампанию.

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