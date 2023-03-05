В Комсомольском районе подарки от мэра татарстанского автограда Наиля Магдеева получили 338 семей. Фото: @nabchelnyofficial

В преддверии 8 марта в Набережных Челнах начали вручать подарки семьям военнослужащих. Об этом сообщили в мэрии города.

Так, в Комсомольском районе подарки от мэра татарстанского автограда Наиля Магдеева получат 338 семей. У них в гостях побывал исполняющий обязанности главы администрации района Фидарис Хабибуллин. Он поздравил мам и жен солдат с наступающим Международным женским днем и вручил им подарки. Родные бойцов поблагодарили власти города за оказанное внимание и заботу.

Напомним, в апреле мобилизованные из Татарстана могут взять отпуск и вернуться домой. Такая возможность предоставляется после полгода службы в зоне проведения СВО.

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