Соответствующий производственный календарь разработал Минтруда республики. Фото: Антон ПИКУС

В Татарстане весной 2023 года жителей ждут четыре сокращенные рабочие недели. Это связано с праздниками. Соответствующий производственный календарь разработал Минтруда республики.

Первая сокращенная неделя ожидается с 6 марта. Так, 7 числа рабочий день сокращен на час, а 8 марта - выходной в связи с Международным женским днем.

Следующие праздники ожидают жителей в апреле. Так, 20 числа будний день снова сократят на час, а 21 апреля отметят Ураза-байрам.

Традиционные выходные ждут татарстанцев в мае: 1 мая праздник Весны и Труда, 9 мая - День Победы. 8 мая тоже будет нерабочим днем, так как переносится выходной с воскресенья, 8 января.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram