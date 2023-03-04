В Татарстане откроют горячую линию по вопросам сиротства и семейного неблагополучия

Задать вопросы можно будет по телефону или через мессенджер. Фото: Ольга Крыльцова

В Татарстане откроют горячую линию «Женское внимание» по вопросам социального сиротства и семейного неблагополучия. Жители республики смогут получить консультацию 9 марта с 10.00 до 14.00.

Проконсультироваться можно будет по телефону: 8 (843) 236-00-71. Вопросы будут приниматься и через мессенджер WhatsApp по номеру: 8 (939) 345-37-50.

Организаторами выступают объединение женщин-депутатов Госсовета Татарстана «Мэрхэмэт – Милосердие» и Уполномоченный по правам человека в республике Сария Сабурская.

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