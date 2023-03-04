В Чувашии мужчина убил из-за ревности ухажера бывшей возлюбленной

Пострадавший скончался в реанимации. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Чувашии 38-летнего жителя Шумерли признали виновным в убийстве. Мужчина нанес удары ножом ухажеру бывшей возлюбленной из-за ревности и личной неприязни.

Следствие и суд установили, что поздним вечером 1 сентября 2022 года мужчина в доме своей бывшей сожительницы нанес ее знакомому несколько ударов ножом в область лица, грудной клетки и левого предплечья. В результате - пострадавший скончался в реанимации.

Показания свидетелей и результаты судебных экспертиз доказали причастность обвиняемого к преступлению. Суд приговорил мужчину к 13 годам исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашии.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram