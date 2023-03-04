За 20 лет из сел и деревень Татарстана уехали более ста тысяч человек

Жители сел уезжают в поисках хорошей жизни. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

За 20 лет из татарстанских сел и деревень уехали более 102 тысяч человек. В города переезжает трудоспособное население в возрасте от 18 до 58 лет. Об этом на съезде Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана заявил председатель организации Камияр Байтемиров.

По его словам, люди уезжают из сел в поисках хорошей жизни. Он призвал республиканские и федеральные органы власти принять совместное решение, чтобы остановить отток жителей. Байтемиров считает, что региональная программа по развитию малых форм хозяйствования позволит сохранить и увеличить население сел.

Председатель также обратился к министру сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марату Зяббарову с просьбой создать базу документов для начисления субсидий. Глава ведомства попросил спикера оформить предложение в виде документа, чтобы решить этот вопрос с Министерством цифрового развития республики.

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