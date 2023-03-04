В Татарстане введено свыше одного миллиона квадратных метров жилья

В 2023 году 600 детей-сирот отметят новоселье. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане введен 1 миллион 28 тысяч квадратных метров жилья - это 33% от годового плана. Об этом сообщил глава Минстроя республики Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства региона.

В республике сдан 81 многоквартирный дом суммарной площадью 598 тысяч квадратных метров, при этом строится еще 116 объектов. По программе социальной ипотеки введено 15 домов на 44 тысяч квадратных метров. План индивидуального жилищного строительства выполнен на 25%.

Кроме того, в 2023 году 600 детей-сирот отметят новоселье. Сертификаты на получение жилых помещений оформлены и для многодетных семей, воспитывающих 5 и более детей, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

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