В Татарстане обнаружили незаконные снежные свалки площадью 5,5 тысячи квадратных метров

Снег складировался в 10 метрах от жилых домов. Фото: пресс-служба Минэкологии Татарстана

Экологи Заволжского ТУ в Кайбицком районе Татарстана обнаружили две снежные свалки площадью 5,5 тысячи квадратных метров. Снег незаконно складировали по улицам Закирова и Гисматуллина.

Оказалась, что площадки для снежных свалок определил Исполком Большекайбицкого сельского поселения. Однако они не имеют твердого покрытия, обвалок, а также располагаются в 10 метрах от жилых домов, сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Анализ проб снега показал превышения по хлоридам, нефтепродуктам, сульфатам и фосфатам в несколько раз, что несет опасность для местных жителей. Прокуратура Кайбицкого района проконтролирует фактическое устранение нарушений.

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