Капитан «Ак Барса» Радулов устроил массовую драку в матче с «Нефтехимиком»

Радулов дважды серьезно ударил игрока "Нефтехимика". Фото: Ак Барс

В эти минуты в Казани продолжается матч первой стадии плей-офф Кубка Гагарина между на «Ак Барсом и «Нефтехимиком». После неожиданного поражения в первом матче серии во второй игре казанцы к середине второго периода повели 3:1.

На 32 минуте произошел важный эпизод. Команды схлестнулись в массовой драке. Хоккеисты «Ак Барса» пошли защищать вратаря Тимура Билялова, зафиксировавшего шайбу. В потасовке приняли участие как минимум восемь игроков обеих команд.

Самым активным оказался капитан казанцев Александр Радулов. 36-летний форвард дважды апперкотами укладывал на лёд Андрея Чивилёва. В итоге в драку пришлось вмешаться судьям, чтобы разнять хоккеистов.

По итогам этого эпизода Александр Радулов получил 2+5+10 за грубость, драку и за то, что стал зачинщиком потасовки. Илья Сафонов, Максим Гончаров и Андрей Чивилёв получили по пять минут штрафа за драку.

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