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НовостиОбщество3 марта 2023 16:23

В Чувашии с 10 апреля на месяц введут ограничения для большегрузов на республиканских дорогах

В перечне ограничений значатся 50 дорог
Рината СТРЕБКОВА
Запрет будет действовать до 9 мая.

Запрет будет действовать до 9 мая.

Фото: Рината СТРЕБКОВА

В 2023 году в Чувашии введут сезонное ограничение для большегрузов весной 2023 года. Ограничения вступят в силу 10 апреля и продлятся до 9 мая. Такой срок указан в приказе Министерства транспорта, дорожного хозяйства Чувашии, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Проезд в это время ограничат для транспортных средств, нагрузка на оси которых превышает предельно допустимые значения. Всего в перечне 50 автодорог.

Отметим, что запрет на проезд большегрузов вводится специально - для сохранности дорог и грунта. Такие меры призваны сохранить дороги, когда их конструктив наиболее уязвим.

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