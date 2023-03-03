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НовостиОбщество3 марта 2023 16:15

В Марий Эл за один день 3 марта 2023 года поженились 24 пары

Первая красивая дата весны стала популярной у молодоженов
Рината СТРЕБКОВА
Теперь наплыв желающих пожениться ждут через 20 дней.

Теперь наплыв желающих пожениться ждут через 20 дней.

Фото: Рината СТРЕБКОВА

Назначать свадьбы в, так называемые, красивые даты в последние годы стало модно, вот и первая такая дата весны собрала немалое количество желающих заключить брак. Так, в Марий Эл 03.03.23 поженились 24 пары. Об этом сообщили в республиканском управлении ЗАГС.

В марте значится еще одна красивая дата - 23.03.23. В ЗАГС сообщают, что в этот день также ждут наплыв желающих сыграть свадьбу.

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