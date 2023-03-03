В Казани будут останавливать и снимать с маршрутов автобусы с пьяными пассажирами

Остальным пассажирам предстоит пересесть на другой автобус. Фото: Алина НИЗАМОВА

В Казани объявили настоящую войну пьяным пассажирам. Так, автобусы с подвыпившими гражданами начнут останавливать и снимать с маршрутов. Об этом рассказал председатель АТП РТ Сергей Темляков.

По его словам, в общественном транспорте будет действовать правило, если в салон вошел пьяный пассажир, то транспорт будет снят с маршрута, а простой предстоит оплатить самому пассажиру. Что касается, других пассажиров, то им предстоит пересесть на другой автобус, сообщает "Татарстан 24".

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