В Йошкар-Оле определен перевозчик в садоводческие товарищества

Минтранс Марий Эл провел конкурс для выбора перевозчика. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Йошкар-Оле садоводов и огородников будут регулярно возить на общественном транспорте. Минтранс Марий Эл провел конкурс для выбора перевозчика. Победителя уже определили, сообщает пресс-служба ведомства.

Теперь в сады «Кучки», «Клен» и «Чернушка» будут регулярно следовать автобусы. У перевозчика есть 90 дней, чтобы начать работу. Когда именно пойдут первые автобусы до СНТ, зависит от него.

Отметим, ранее два перевозчика отказались возить пассажиров по указанным маршрутам. В связи с этим было принято решение объявить открытый конкурс, чтобы выбрать нового перевозчика.

Напомним, в 2023 году в Казани перестанут эксплуатировать 250 старых автобусов. Дело в том, что у них истекает срок работы.

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