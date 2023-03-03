В Татарстане создан совет по развитию антикоррупционного комплаенса и деловой этики

Первое установочное заседание создаваемого совета прошло в Казани Фото: Адам САГАЛ

3 марта в Казанском кремле прошло первое установочное заседание создаваемого совета по развитию антикоррупционного комплаенса и деловой этики в Татарстане. В рамках мероприятия были избраны сопредседатели, утвержден состав, положение о совете, план работы. Совет будет заниматься профилактикой коррупции в республике, в том числе в крупных компаниях.

Основными членами совета стали ЦОП «Бизнес против коррупции» и СИБУР. Секретарем назначена Аниса Мазитова - комплаенс-эксперт из «Нижнекамскнефтехима».

Среди членов совета значатся Минюст РТ, Торгово-промышленная палата РТ, татарстанское отделение «Деловой России», федерация профсоюзов РТ, «КАМАЗ», АО «Татэнерго», «Ак Барс Банк», «Татнефть», «Казаньоргсинтез», ТИСБИ, КНИТУ и другие.

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