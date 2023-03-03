В марте музеи Казанского Кремля можно будет посетить бесплатно

Вход в музеи Казанского Кремля осуществляется каждые полчаса, с перерывом на санитарную обработку с 13.00 до 14.00. Фото: Антон ПИКУС

Во вторник, 7 марта, для жителей и гостей столицы Татарстана вход в музеи Казанского Кремля станет бесплатным. Вход в музеи осуществляется каждые полчаса, с перерывом на санитарную обработку с 13.00 до 14.00, напоминает пресс-служба музея-заповедника.

Так, с 10. 00 до 18. 00 посетить можно будет центр «Эрмитаж-Казань», выставочные залы Присутственных мест, Музей естественной истории Татарстана, Музей истории государственности республики, Музей Пушечного двора и Музей истории Благовещенского собора. В Музей исламской культуры можно будет попасть с 9.00 до 19.30.

Кроме того, в этот день появится возможность бесплатно посетить Национальный музей Татарстана и его филиалы: литературный музей Тукая, Музей Горького и Шаляпина, Дом-музей Ленина, Музей-квартиру Мусы Джалиля, Музей Каюма Насыри, Музей Боратынского, Музей-мемориал Великой Отечественной войны и Музей истории татарской литературы. Об этом сообщает пресс-служба Нацмузея Татарстана.

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