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НовостиОбщество3 марта 2023 8:21

В Казани для перевозчиков отменили республиканскую субсидию

Речь идет о возмещении затрат на частичную оплату лизинговых платежей за газомоторные автобусы
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии Казани.

Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии Казани.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани для перевозчиков отменили республиканскую субсидию. Речь идет о возмещении затрат на частичную оплату лизинговых платежей за газомоторные автобусы. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома города.

В 2021 году перевозчики Казани сообщили об ухудшении их финансового положения после введения в Татарстане системы QR-кодов и, как следствие, падения пассажиропотока. Попросили главу республики Рустама Минниханова выделить им субсидии до отмены антиковидных мер. В связи с этим в 2022 году им выплатили первые компенсации.

Напомним, ранее в Татарстане объяснили причины повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Это связано с долгами перевозчиков и понесенными убытками.

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