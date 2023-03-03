В Казани появится многофункциональный комплекс за восемь миллиардов рублей

Площадь объекта составит 60 тысяч квадратных метров. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани появится многофункциональный комплекс Mix Use с апартаментами, квартирами и коммерческими помещениями. Объект построят на улице Бутлерова. Сумма инвестиций составит восемь миллиардов рублей.

Эскизный проект многофункционального комплекса был одобрен раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Также его согласовали в управлении архитектуры и градостроительства Казани. Как сообщили в пресс-службе мэрии Казани, разрешения на строительство пока не выдано.

Площадь объекта составит 60 тысяч квадратных метров. Из них треть участка будет выделена под жилье, а на первом этаже расположатся торговые точки. Также там планируют построить ресторан, административно-офисные и помещения бытового обслуживания, физкультурно-оздоровительный комплекс и подземный паркинг, сообщает «Бизнес Онлайн».

Напомним, ранее памятник общественно-политическому деятелю Муллануру Вахитову планировали временно перенести из-за строительства торгового центра турецкой компанией на улице Бутлерова. По словам мэра Казани, это является нормальной практикой.

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