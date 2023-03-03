В Татарстане на ремонт общежитий колледжей направят почти 300 миллионов рублей

Исполнитель заказа будет определен 13 марта Фото: Олег ЗОЛОТО

Общежития Казанского колледжа технологии и дизайна и Набережночелнинского политехнического колледжа капитально отремонтируют. На эти целы выделено почти 300 миллионов рублей. Соответствующий заказ размещен на портале госзакупок.

Наибольшую часть средств направят на ремонт общежития в Казани (291 млн рублей). Здесь планируют обновить фасад, кровлю, заменить вентиляцию и входную группу. В общежитии колледжа Набережных Челнов намерены отремонтировать кровлю.

Исполнитель заказа будет определен 13 марта. Организатором аукциона выступает ГБУ «Главстрой РТ».

Напомним, в 2023 году в столице Татарстана капитальный ремонт проведут в семи школах. Речь идет о школах №62 и №60 Авиастроительного района, а также общеобразовательных учреждениях №№155, 170, 132, 85 и 103 Ново-Савиновского района.

Также мы сообщали, что в Казани капремонт моста по улице Назарбаева завершат осенью.

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