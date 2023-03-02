В Чувашии разрешили тратить маткапитал на частные детсады и школы

Теперь за счет денег, полученных за рождение ребенка, можно воспользоваться услугами индивидуальных предпринимателей. Фото: Мария ЛЕНЦ

В постановление правительства Чувашии о дополнительных мерах господдержки семей с детьми внесли изменения, согласно которым маткапитал в республике теперь можно использовать для оплаты услуг частных детсадов и школ. Речь, в том числе идет и об учреждениях, которые оформлены как ИП, главное тут, чтобы была лицензия на осуществление образовательной деятельности. Еще одно условие для индивидуального предпринимателя – он не должен сам работать преподавателем, а нанять для этого штат соответствующих специалистов.

- Потратить маткапитал на услуги ИП по дошкольным программам можно сразу после рождения ребенка, за которого был в итоге получен тот самый капитал. А по программам основного и дополнительного образования (школы, ссузы и вузы) – по достижении ребенком трехлетнего возраста, - отметили в пресс-службе администрации главы Чувашии.

До этого момента деньги, полученные за рождение ребенка, можно было потратить на платное образование только в частных организациях, которые являются юридическим лицом. Но ситуация изменилась для регионов, в том числе и для Чувашии, с принятием на федеральном уровне решения о расширении возможности применения маткапитала.

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