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НовостиОбщество2 марта 2023 16:06

В Чувашии разрешили тратить маткапитал на частные детсады и школы

Главное, чтобы у этих учреждений была соответствующая лицензия
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Теперь за счет денег, полученных за рождение ребенка, можно воспользоваться услугами индивидуальных предпринимателей.

Теперь за счет денег, полученных за рождение ребенка, можно воспользоваться услугами индивидуальных предпринимателей.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В постановление правительства Чувашии о дополнительных мерах господдержки семей с детьми внесли изменения, согласно которым маткапитал в республике теперь можно использовать для оплаты услуг частных детсадов и школ. Речь, в том числе идет и об учреждениях, которые оформлены как ИП, главное тут, чтобы была лицензия на осуществление образовательной деятельности. Еще одно условие для индивидуального предпринимателя – он не должен сам работать преподавателем, а нанять для этого штат соответствующих специалистов.

- Потратить маткапитал на услуги ИП по дошкольным программам можно сразу после рождения ребенка, за которого был в итоге получен тот самый капитал. А по программам основного и дополнительного образования (школы, ссузы и вузы) – по достижении ребенком трехлетнего возраста, - отметили в пресс-службе администрации главы Чувашии.

До этого момента деньги, полученные за рождение ребенка, можно было потратить на платное образование только в частных организациях, которые являются юридическим лицом. Но ситуация изменилась для регионов, в том числе и для Чувашии, с принятием на федеральном уровне решения о расширении возможности применения маткапитала.

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