Роспотребнадзор Татарстана прокомментировал опасения по поводу птичьего гриппа

Однако опасения все же есть, потому что вирус мутирует, и возрастает риск его перехода на людей. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Накануне эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения Ричард Пибоди заявил о риске новой пандемии из-за птичьего гриппа. В Татарстане случаи заражения этим видом гриппа среди людей пока выявлены не были.

Однако опасения все же есть, потому что вирус мутирует, возрастает риск его перехода на жителей республики. Об этом рассказала замглавы управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина на пресс-конференции. По ее словам, в группу риска входят сотрудники птицеперерабатывающей промышленности, а также самостоятельные разводчики птиц. Авдонина также подчеркнула, что чрезмерного опасения в республике нет, потому что вакцинация от гриппа проводится ежегодно.

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