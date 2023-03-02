Житель Казани на стройке убил приятеля болгаркой

Позже злоумышленник сам вызвал полицию Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане вынесен приговор 35-летнему жителю Казани, который обвинялся в убийстве.

Как установлено следствием, 13 ноября прошлого года казанец помогал своему сверстнику на стройке, после чего они решили выпить алкоголь. Во время застолья между приятелями произошла ссора, злоумышленник избил оппонента и нанес ранение болгаркой. Позже он сам вызвал полицию. От полученных увечий пострадавший умер на месте происшествия.

Суд приговор казанца к 10 годам лишения свободы.

Ранее «КП-Казань» сообщала, что житель Татарстана зарубил спящего в лодке приятеля.

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